В Сумах пьяный водитель без прав совершил, а затем покинул место ДТП (видео)

На линию 102 поступило сообщение о ДТП на площади Покровской.

Выяснилось, что водитель транспортного средства ВАЗ, двигаясь задним ходом, допустил наезд на автомобиль Mercedes-Benz. Далее, не останавливая, водитель ВАЗа продолжил свое движение.

Разыскать и остановить его удалось на улице Гагарина. Одной из возможных причин бегства с места ДТП стало его состояние, ведь он имел явные признаки алкогольного опьянения. Сам же он рассказывал, что не знал, где именно надо остановиться и припарковать автомобиль, поэтому и поехал. К тому же, гражданин был лишен права управления транспортными средствами за управление авто в нетрезвом состоянии.

Мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, который зафиксировал у него 2,32 промилле.

Патрульные составили на руководителя административные материалы по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 122-4 (Оставление места ДТП) и ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП. От управления его отстранили.

: dancor.sumy.ua