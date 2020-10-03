Нафтобазу та газобазу БРСМ-НАФТА у Переяславському заарештовано

Ще 2 роки тому, за позовом Фонду було заарештоване майно группи компаній БРСМ-Нафта.

Нафтобазу та газобазу БРСМ-Нафта у с. Переяславське заарештовано.

Про це йдеться на сайті Фонду ліквідації наслідків Васильківської трагедії.

«Ще 2 роки тому, за позовом Фонду було заарештоване майно групи компаній БРСМ-Нафта на 1,3 мільярди гривень. Однак олігархи-власники БРСМ одразу ж почали виводити кошти з рахунків і створювати нові компанії для продовження здійснення своєї злочинної діяльності, яка полягає у брутальному порушенні усіх можливих норм та правил на об’єктах підвищеної небезпеки!

Окрім того, у порушення судової ухвали про арешт усього рухомого та нерухомого майна, яка підтверджена ухвалою Верховного Суду, дана нафтобаза постійно передається нібито в оренду різним суб‘єктам господарювання задля уникнення перевірок контролюючих органів», — говориться в повідомленні.

Зазначається, що остання перевірка контролюючих органів на нафтобазі та газобазі відбулась аж у 2014-му році, і тоді було виявлено у сукупності понад 100 порушень.

«Саме тому, Фондом було заарештовано та передано на зберігання нафтобази та газобази у с. Переяславську, аби забезпечити позовні вимоги у разі позитивного рішення суду», — говориться в заяві.

Фонд також звернувся з проханням до контролюючих органів провести термінові позапланові перевірки, щоб перевірити реальний стан нафтобази та газобази, та унеможливити потенційну техногенну катастрофу.

Адвокат Фонду подолання наслідків Васильківської трагедії Юрій Костюк, який знаходився на місці подій, прокоментував ситуацію:

«Були проведені виконавчі дії в рамках примусового виконання ухвали Деснянського районного суду м. Києва від 14.09.2018 по справі № 754/8602/18 про вжиття заходів забезпечення за позовом Фонду, яка є чинною. Згідно з ухвалою накладено арешт в межах суми позову, що складає 1 277 416 800,00 грн. на 16 об’єктів нерухомого майна, у тому числі нафтобазу та газобазу у с. Переяславське (с. Переяславське, вул. Шевченка, 1-а, 1-б), рухоме майно та грошові кошти ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРСМ-НАФТА» (32054607). Всі дії здійснювались у відповідності до Закону України «Про виконавче провадження». Під час проведення виконавчих дій представників ТОВ «БРСМ-НАФТА» на території не було.

Зазначу, що примусове виконання цієї ухвали здійснювалось по відношенню до майна усіх Відповідачів по справі. Ухвалою було арештовано нерухоме та рухоме майно, а також грошові кошти 55 Відповідачів. Якщо деякі Відповідачі оскаржили дану ухвалу в судах апеляційної та касаційної інстанцій, однак серед них немає ТОВ «БРСМ-НАФТА», тому по відношенню до цієї юридичної особи арешт, як захід забезпечення позову, діє в повному обсязі.

Водночас, навіть за наявності обтяження нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (арешт за ухвалою від 14.09.2018), майно за адресами Київська обл., Переяслав-Хмельницький р., с. Переяславське, вул. Шевченка, буд., 1-а, 1-б, 1-г, власником якого є ТОВ «БРСМ-НАФТА» неодноразово передавалось у користування іншим особам, аби уникнути перевірок контролюючих органів. З цього приводу порушено кримінальне провадження № 12020100100004046 від 14.05.2020 за ознаками статей ст. 382 КК України «Невиконання судового рішення», ст. 388 КК «Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації». Фонд в даному провадженні визнаний потерпілим. Саме тому, з метою забезпечення виконання рішення суду та з огляду на вже наявні дії щодо наміру відчужити арештоване майно, і були проведені виконавчі дії з арешту та опису майна нафтобази.

Окрім того, хочу підкреслити, що звинувачення у рейдерстві є безпідставними та не відповідають дійсності, оскільки у даному випадку, виконувалось чинне рішення суду України, для забезпечення майбутнього виконання рішення суду за позовом Фонду про відшкодування моральної шкоди на користь членів фонду, яких більше 2000 осіб, якщо звісно таке рішення після розгляду по суті буде прийнято судами на користь позивача. Тому все здійснювалось в межах законодавства, на підставі ухвали суду, яка неодноразово оскаржувалась в судах всіх інстанцій, проте є чинною, та була подана Фондом як Стягувачем до примусового виконання».

«Васильківська трагедія» — це масштабна техногенна катастрофа, викликана вибухом і подальшим займанням нафтопродуктів на нафтобазі БРСМ біля села Крячки Васильківського району Київської області, яка почалася 8 червня 2015 і тривала 8 днів. Під час пожежі загинуло 6 осіб, 14 травмовано, тисячі визнані постраждалими. Це найбільша катастрофа на території України після аварії на Чорнобильській АЕС. Постраждалі об’єднались у ГО «Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії» задля відстоювання права на компенсацію у суді. Представники БРСМ-Нафти звинуватили Фонду у «рейдерстві», на що члени організації записали відео-звернення «Я –Рейдер…?».

У свою чергу Фонд також неодноразово заявляв про тиск зі сторони БРСМ-Нафта у вигляді погроз, залякувань, нападів тітушок, незаконні спроби ліквідації Державної реєстрації організації та розміщення у ЗМІ неправдивої інформації.

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