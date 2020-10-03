Вода на Камчатке может быть отравлена из-за утечки танкера — СМИ

Отравление воды возле Халактырского пляжа на Камчатке могло произойти из-за утечки нефти из коммерческого судна. На данный момент течь нефтепродуктов устранена, однако принадлежность танкера пока установить не удалось.

Об этом сообщил представитель экстренных служб Дальневосточного региона, передает ТАСС.

«По предварительным данным, мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол. Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск», — заявил источник.

По его словам, «в этом районе Тихого океана проходят маршруты активного движения морских грузовых судов».

Специалисты утверждают, что превышение содержания фенола и нефтепродуктов выявлено на трех участках акватории Авачинского залива в Камчатском крае. В результате утечки нефти была зафиксирована массовая гибель морских животных в Большой и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабья.

Установить причины массового выброса животных в регионе уже поручил вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.