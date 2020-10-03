Трамп не на шляху до одужання, наступні 48 годин критичні, – CNN

Сьогодні лікар президента США Шон Конлі на прес-конференції розповів, що хворий на коронавірус американський лідер перебуває у “гарному стані”. Водночас ознайомлене зі станом здоров’я Дональда Трампа джерело заявило, що насправді ситуація протилежна.

Як пише “РБК-Україна”, ро це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами неназваного співрозмовника телеканалу, останню добу життєво важливі показники Трампа були дуже тривожними, а наступні 48 годин будуть критичними з точки зору його догляду.

“Ми все ще не перебуваємо на чіткому шляху до повного одужання (Трампа – ред.)”, – наголосило джерело.

Телеканал вже звернувся до Білого дому з проханням роз’яснити ситуацію зі станом зараженого коронавірусом президента США, але поки що відповіді не отримав.