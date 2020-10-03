«Гробы с крыльями», — отец погибшего курсанта о состоянии учебных самолетов

Депутат Николаевского облсовета Вадим Олабин, сын которого оказался в числе тех, кто находился на борту разбившегося под Чугуевом Ан-24, рассказал, о чем говорил незадолго до трагедии с сыном.

В сюжете, который снял телеканал ZIK, отец в слезах показывает фотографии сына во время его первых полетов и делится тем, о чем он рассказывал ему во время учебы. 9 ноября парню должен был исполниться 21 год.

— Они летели во Львов, попали в грозовое облако. Когда он мне прислал фотографии этого самолета, который приземлился во Львове, для меня, для нормального человека это (было возмутительно — прим.авт.)… Я ему говорю: «Вова, может быть, что-то не то?». — «Нет, папа, нам сказали, будем лететь обратно». И они из Львова в этот же день, после попадания в это грозовое облако, после того, как он мне прислал фотографии побитых крыльев, побитого носа самолета, побитого двигателя градовыми этими пятнами, улетели обратно. «Ну так а что, папа? Будум шпаклевать, зашпаклюют и зашпаклеванным полетит дальше».

За какое-то время до трагедии — это я уже узнаю потом — буквально за какие-то две-три недели этот самолет сбивает какого-то орла в небе. Какие события после этого произошли, что могло быть нарушено в системе самолета… Это старая, вонючая техника. Гробы с крыльями, — так отозволся о состоянии учебных самолетов в Украине отец погибшего курсанта.

Он выразил пожелание, чтобы случившееся не было замолчано за политическими баталиями и не стерлось из памяти людей. По его словам, для деятелей, прилетевших на место трагедии, это было сродни пиар-акции. Даже не встретившись с родственниками погибших, они развернулись и улетели обратно.

Как сообщалось ранее, под Харьковом разбился военный самолет АН-26, на борту которого был 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Среди курсантов, которые были на лайнере, оказался сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина — Владимир Олабин.