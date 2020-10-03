Хотела купить машину: мошенники выманили у жительницы Курахово более 46 тысяч гривен

Жительница города Курахово обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий.

Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Волновахский отдел полиции Донецкой полиции.

Как удалось выяснить, женщина решила купить автомобиль и в интернете подыскала вариант, который ее устраивал.

Однако для того, чтобы получить желаемую покупку, нужны была предоплата. Аферисты обманули 52-летнюю заявительницу на общую сумму более 46 тысяч гривен.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).

Полиция устанавливает личности аферистов и их местонахождение.