Хотела купить машину: мошенники выманили у жительницы Курахово более 46 тысяч гривен

Жительница города Курахово обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий.
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Волновахский отдел полиции Донецкой полиции.
Как удалось выяснить, женщина решила купить автомобиль и в интернете подыскала вариант, который ее устраивал.
Однако для того, чтобы получить желаемую покупку, нужны была предоплата. Аферисты обманули 52-летнюю заявительницу на общую сумму более 46 тысяч гривен.
По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).
Полиция устанавливает личности аферистов и их местонахождение.