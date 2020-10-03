Вандалы разрисовали древние стены «Софии Киевской»

В Киеве вандалы разрисовали древние стены Национального заповедника «София Киевская«.

Об этом 2 октября сообщил замдиректора по реставрационным и хозяйственным работам заповедника Вадим Кириленко в Facebook.

«»Коллекцию» граффити на стенах заповедника (XVIII в.) пополнили новыми оригинальными «экспонатами»», — написал Кириленко.

В комментарии «Сегодня» он рассказал, что убирать подобные «художества» со стен сотрудникам заповедника приходится не менее раза в неделю, по пятницам. По словам Кириленко, рисунки появляются в районе улицы Стрелецкой, далеко от центрального входа в Софию.

Он отметил, что территория заповедника большая, 5 га, но охраняют ее всего 2 человека, а система видеонаблюдения есть только у центрального входа. Кириленко добавил, что сотрудники уже не раз обращались с жалобами в полицию, но ни одного вандала так и не наказали за порчу исторического памятника.

В комментариях к посту Кириленко пользователи предлагают установить у входа в заповедник коробку для пожертвований на белую краску.

«Может, уже стоит установить камеры? Дешевле, чем каждый раз закрашивать», — предложил один из комментаторов.

Другой на это в шутку ответил, что лучше установить по углам вышки с пулеметами. Одна из пользовательниц также написала, что вандалы разрисовывают не только стены Софии, но и весь район.