ВОЗ зарегистрировала новые тесты на COVID-19: результат через 15 минут

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала два экспресс-теста на коронавирусную болезнь COVID-19, которые показывают результат через 15-30 минут.

Об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, сообщает Центр новостей ООН. Отмечается, что было принято решение обеспечить поставку 120 млн таких тестов в страны с низким и средним уровнем доходов.

Так, в понедельник, 28 сентября, организация зарегистрировала первый экспресс-тест на основе антигена и рекомендовала его для включения в список средств для использования в чрезвычайных ситуациях.

Вместе с тем, в пятницу, 2 октября, ВОЗ одобрила второй антигенный экспресс-тест, который также будет включен в список средств для использования в экстренных случаях.

«Эти тесты просты в использовании. У них ниже стоимость, и они обеспечивают надежные результаты примерно через 15-30 минут, а не через несколько часов или дней», – добавил глава ВОЗ.

По его словам, в рамках инициативы Аct-Accelerator (инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19) и Альянса COVAX (создан под эгидой ВОЗ для разработки вакцины) ВОЗ будет добиваться справедливого распределения во всем мире вакцин, которые доказали свою безопасность и эффективность.

Тедрос также сообщил, что каждую неделю в мире регистрируется примерно 2 млн случаев COVID-19. Он также напомнил, что на этой неделе мир перешагнул трагический рубеж в один миллион умерших от коронавируса.