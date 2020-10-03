Эксперты прогнозируют подорожание хлеба в Украине

Рост стоимости пшеницы, повышение цен на сахар, подсолнечное масло и другие ингредиенты для производства хлеба, а также девальвация гривни (на 20%) могут привести к подорожанию хлеба.

Об этом заявил вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, — передает Хвиля со ссылкой на agroportal.

По его словам, с начала года стоимость пшеницы выросла на 40%, из них только за сентябрь — на 25%, что неминуемо приводит к росту цен на муку, которая составляет до 50% от себестоимости хлеба. Кроме того, только за последнюю неделю на 30% выросли цены на сахар, с начала года на 50% подорожало подсолнечное масло.

«При этом мы видим, что экспорт зерна увеличивается, скорее всего, мы вынуждены будем констатировать дефицит муки в стране и закупать ее за рубежом — произведенную из украинской пшеницы, но при этом втридорога», — отметил Дученко.

Вице-президент ВАП также добавил, что не менее, чем на 20% подорожали упаковка, энергоносители, логистические услуги.

Из-за девальвации гривны выросла стоимость импортных комплектующих для хлебопекарского оборудования.

При этом, беспрецедентные карантинные меры безопасности, связанные с пандемией COVID-19, также привели к дополнительным расходам.

Это не только дезинфекция или санитарный контроль, это и упаковка для всей продукции и переоборудование линий для ее использования.

«Поставщики не соглашаются на отсрочки платежей и работают преимущественно по предоплате, а для производителей хлеба розничные сети выставляют 30-дневную отсрочку оплаты», — отметил Дученко.

«Чтобы иметь возможность выполнять обязательства перед поставщиками, клиентами, своими сотрудниками необходимо искать новые резервы, но они тоже не бесконечны. Поэтому нужно уже в ближайшее время готовиться к крайне непопулярной мере — повышению цен на хлеб. К сожалению, сдерживать ее более не представляется возможной. Пекарский бизнес не способен повлиять на формирование цен на пшеницу, логистику, энергоносители, которые напрямую влияют на себестоимость хлеба», — подчеркнул Юрий Дученко.

Он также добавил, что подорожание, вероятно, ожидает и хлебобулочные изделия, и кондитерскую группу.

«Мы видим беспрецедентное повышение цен на сахар, которое не имеет никакого экономического обоснования. Мы уже обратились в Антимонопольный комитет с требованием расследовать возможный монопольный сговор на этом рынке. Ведь из-за необоснованно высоких цен, а также из-за заградительных пошлин на импорт отдельных видов сахара из-за рубежа, компании отрасли теряют зарубежные контракты и не могут выступать источником притока валютных средств в страну», — пояснил Дученко.