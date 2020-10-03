Круизные лайнеры отправляют на металлолом из-за коронавируса

Круизные лайнеры разбирают на металлолом из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило британское агентство Reuters.

Пять огромных круизных лайнеров разбираются в доке на западе Турции.

В данный момент отрасль туристического бизнеса, в которой работали круизные лайнеры, так и не восстановилась после удара пандемии коронавируса. Морские границы многих государств по-прежнему остаются закрытыми.

Поскольку такие корабли требуют тратить большое количество средств только на содержание, владельцы решили поскорее избавиться от некоторых лайнеров, которые еще оставались рабочими.

Пять лайнеров сейчас разбирают в доке города Алиага, который находится в 45 километрах от Измира. В ближайшем будущем в док планируют пригнать еще 3 лайнера на разборку.

При этом представители турецких верфей говорят, что их положение наоборот значительно улучшилось. На разборку только одного лайнера в доках 2500 рабочим требуется около полугода.