Участница «Танцев со звездами» Алена Шоптенко рассказала, как переносит коронавирус

Хореограф и участница шоу «Танці з зірками» Алена Шоптенко, у которой диагностировали коронавирусную болезнь, рассказала о своем состоянии и симптомах заболевания.

На своей странице в Instagram она написала, как переносит болезнь.

«Я чемпионка мира по ОРВИ, все ежегодные гриппы и вирусы мои. Но сейчас я заболела ковидом и, признаюсь, это ни с чем не сравнимо. Я не буду рассказывать про сильный кашель и неимоверную слабость, хочу про отсутствие обоняния и вкуса. Это уж точно совсем новый опыт в моей жизни!», – написала она.

Также Шоптенко рассказала о том, как пыталась принять потерю вкуса и обоняния.

«И так, пять моих стадий принятия неизбежного. А именно потерю вкуса и обоняния: «Это я, наверное, запшикала нос сосудосуживающим, поэтому и не чувствую запахов»; «Да это какой-то помидор, сельдерей, брокколи, банан постный попался!»; «Вообще не вижу смысл есть, если не понимаешь что и какой вкус»; «Ну ничего, поголодаю немного, вот и похудею»; «Ладно, есть все равно что-то нужно, чтоб хоть какие-то витамины получать, давай сконцентрируемся на консистенции».

Так вот что я вам по истечению времени могу сказать. Пока приятнее всего по консистенции грейпфруты! Хотя я никогда их не любила», – поделилась звезда.