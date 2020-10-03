Вже закуплено 220 додаткових камер автофіксації: незабаром їх встановлять на дорогах

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що до вже встановлених 50 камер автофіксації найближчим часом приєднається ще 220 камер. Обладнання вже закуплено.

Вчора Національній поліції було передано 51 комплект комп’ютерного обладнання для роботи з системою автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху загальною вартістю 1,17 млн грн.

В рамках програми безпеки руху в цьому році вже закуплено та Національною поліцією було встановлено 50 камер автофіксації порушень, з них 20 у місті Києві та 30 на дорогах державного значення. Вже закуплено та будуть встановлені ще 220 додаткових комплексів.

Спеціалізоване обладнання дозволяє обробляти інформацію з комплексів автоматичної фіксації порушень, у тому числі розпізнавання та визначення транспортного засобу, а також у випадку порушення правил дорожнього руху також автоматично накладати штраф.

: auto.24tv.ua