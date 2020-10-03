Ермак о назначении Фокина: это было коллективное решение

Решение о приглашении первого премьер-министра Украины Витольда Фокина в Трехстороннюю контактную группу было коллективным. Оно принималось с учетом его политического опыта.

Об этом в эфире «Украина 24» заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Оно (решение о приглашении Фокина — ред.) принималось с учетом того, что Фокин родился на Донбассе, прошел очень долгий путь, очень известный на Донбассе. Плюс у него большой политический опыт. То есть было желание, чтобы такой человек с таким опытом и мудростью добавился в ТКГ», — пояснил он.

Ермак добавил, что если бы Фокин делал подобные заявления в отношении Донбасса ранее, то его бы не приглашали в ТКГ.

«Если эта позиция становится публичной, то этому должна была быть дана оценка, и она была дана», — добавил он.