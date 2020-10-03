Великобритания планирует начать массовую вакцинацию от Covid-19, чтобы успеть до Пасхи

В Британии надеются провести массовую вакцинацию населения от коронавируса за три месяца после того, как потенциальная вакцина будет утверждена.

Об этом пишет издание The Times, получившее такие данные от источников в британском правительстве.

Сообщается, что массовая вакцинация вакциной оксфордских ученых может может состояться «всего за три месяца», что повышает вероятность того, что каждый взрослый в Великобритании получит вакцину уже к Пасхе.

Издание пишет, что ученые, работающие над вакциной совместно с фармацевтическим гигантом AstraZeneca, надеются, что она будет одобрена регулирующими органами в начале 2021 года.

В сообщении также цитируются правительственные источники, которые ожидают, что полная программа вакцинации, которая исключает детей, может занять шесть месяцев или меньше после утверждения вакцины.

«Мы смотрим на срок примерно в шесть месяцев, и он, вероятно, будет даже гораздо короче», — сообщил газете источник в правительстве о сроке проведения массовой вакцинации.

Считается, что первыми вакцину получат жители домов престарелых и персонал, который занимается ими, затем — граждане старше 80 лет и сотрудники службы здравоохранения. Следующими будут люди старше 65 лет, за ними — молодые люди, которые относятся к группам риска.