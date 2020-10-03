Медики назвали неожиданную причину развития рака

Частая смена партнеров увеличивает риск развития онкологии.

Частая смена половых партнеров может быть одним из существенных факторов развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли британские исследователи, опубликовавшие научную работу по теме в журнале BMJ Sexual and Reproductive Health.

Сотрудники Университета Англии Раскин проанализировали данные, накопленные в рамках Британского лонгитюдного исследования старения. Анализ данных, собранных среди людей старше пятидесяти лет, показал, что число сексуальных партнеров в течение жизни коррелирует с вероятностью развития рака.

“Мы изучили данные 5.6 тысяч человек, средний возраст которых составил 64 года. Выяснилось, что среди женщин, у которых было более десяти половых партнеров в течение жизни, вероятность развития онкологических болезней была выше на 91 процент. У мужчин с аналогичным числом партнерш риск онкологии был выше на 69 процентов”, — заявил доктор Ли Смит, один из авторов исследования.

Ученые пока не могут со 100-процентной уверенностью объяснить обнаруженную корреляцию, но предполагается, что риск развития рака растет из-за передаваемых половым путем инфекций. “Некоторые инфекции, передаваемые половым путем, особенно опасны для женщин. В частности, вирус папилломы человека серьезно повышает вероятность развития рака шейки матки”, — отметил Смит, подчеркнув важность использования защитных средств.

: lenta.ua