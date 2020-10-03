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Во Львове прогремел взрыв в пятиэтажке

04.10.2020

Во Львове в одной из квартир пятиэтажного дома произошел взрыв, пострадал один человек.

Об этом в субботу, 3 октября, информирует пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

«В 16:48 в Службу спасения «101» поступило сообщение о взрыве и пожаре в г. Львове на ул. Кульчицкой. Инцидент произошел в однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома», — говорится в сообщении.

По словам спасателей, в результате инцидента мужчина 1997 года рождения получил ожоги, в связи с чем был госпитализирован. При взрыве загорелись вещи домашнего обихода, ударная волна разбила окна и снесла дверь в квартире. 

Обстоятельства происшествия на данный момент выясняются.

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