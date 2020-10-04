В Украине выбрали лучшего учителя года

В субботу 3 октября состоялась торжественная церемония награждения лучшего учителя Украины — Global Teacher Prize Ukraine 2020, известная в мире как «Нобелевка» для учителей.

Победу одержал преподаватель истории, гражданского образования и основ здоровья Василий Дьяков из Залещиков Тернопольской области, опередив почти 3000 претендентов.

Он получил 250 000 гривен, поездку на самую образовательную событие Global Education and Skills Forum и один год бесплатного обучения от организатора премии — «Освитории».

59 его учеников являются победителями областных этапов конкурса-защиты научно-исследовательских и реферативных работ МАН Украины.

Global Teacher Prize — это мировая ежегодная премия учителей, которые внесли выдающийся вклад в профессию. Премия основана фондом Varkey GEMS Foundation, чтобы подчеркнуть важность педагогов и тот факт, что во всем мире их усилия стоят того, чтобы быть признанными на высшем уровне.