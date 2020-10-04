Армения заявила, что Азербайджан вновь обстрелял столицу Нагорного Карабаха

Столица Нагорного Карабаха, город Степанакерт вновь подвергся обстрелу.

Об этом сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Степанакерт обстреливают Вооруженные силы Азербайджана из дальних ракет залпового огня и баллистических ракет LORA», — цитирует его РБК.

В городе вновь сработали сирены воздушной тревоги. Они звучали около часа, после чего в городе раздались четыре взрыва.

Степанакерт почти полностью погружен во тьму: жители выключают свет в квартирах, чтобы противнику было сложнее целиться, передает «Sputnik Армения». По информации агентства, детей из города вывезли в Ереван и другие города Армении, и в нем в основном осталось взрослое население.

Утром в столице Нагорного Карабаха также прогремело по меньшей мере четыре взрыва. В городе были разбиты витрины магазинов и повреждены жилые дома, местные жители пытались обставить окна мешками с песком.

В ходе обстрелов Степанакерта по состоянию на вечер 2 октября были ранены 11 человек, один погиб. Об этом сообщал уполномоченный по правам человека Нагорного Карабаха Артак Бегларян.