Протестующие в Минске впервые после выборов не провели субботний женский марш

В Минске в эту субботу, 3 октября, впервые не провели оппозиционный женский марш, который проводили каждую субботу после выборов президента Беларуси. Вместо этого женщины прогуливались вдоль проспекта небольшими группами.

Об этом сообщают очевидцы с места событий, передает ТАСС.

«Вдоль всего проспекта гуляют девушки с цветами. По два — три человека, есть группы из примерно 15-20 человек», — рассказала жительница Минска.

Также она отметила, что на улицах города сегодня видела всего двух-трех человек в синих жилетах с надписью «Пресса». Это могло быть связано с тем, что белорусские власти на днях обязали иностранные СМИ заново получать аккредитацию.

По словам еще одного минчанина, в субботу в центре столицы было замечено большое количество микроавтобусов с силовиками, которые патрулировали на улицах возле Дома офицеров, ЦУМа и на площади Независимости.

«Задержаний не видел. Видел белые и красные ленты на перилах метро, мостах, ветках деревьев, еще у Октябрьской площади кто-то оставил плакат с надписью «Верните нашу Машу!», то есть участницу Координационного совета оппозиции Марию Колесникову», — сказал местный житель.