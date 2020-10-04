Пашинян заговорил о введении российских войск в Карабах: у Путина ответили

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность введения в Нагорный Карабах российских миротворцев.

Глава правительства в интервью телеканалу Al Jazeera отметил, что этот вопрос он готов обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ.

У Пашиняна спросили, хотел бы он видеть российским миротворцев в Карабахе. На что он ответил: «Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия может ввести своих миротворцев, но с согласия двух сторон – Армении и Азербайджана.

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», – приводит его слова РБК.

Стоит отметить, в конце сентября премьер заявлял российским СМИ, что Армения не обсуждает возможности ввода иностранных миротворцев в Карабах.