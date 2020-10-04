У коричневому топі: Меган Маркл дала інтерв’ю у стильному образі (фото)

Днями Меган Маркл разом із чоловіком принцом Гаррі дала рідкісне інтерв’ю. Розмова з журналістами відбувалася за допомогою відеозв’язку, проте Меган не втратила нагоди продемонструвати стильний образ.

Зіркове подружжя вийшло у прямий ефір з власного маєтку, що розташований в Санта-Барбарі. Під час трансляції прихильники пари не могли відвести погляд від Меган, яка, як завжди, виглядала приголомшливо.

Дружина британського принца не припиняє диктувати тренди модницям у різних куточках світу. Її смак в одязі бездоганний і вже припав до душі не одній красуні. Цього разу Маркл постала перед камерою у коричневому обтислому топі від бренду Victor Glemaud. Вбрання мало оригінальний виріз і гарно підкреслило принади тіла Меган. Також вона одягнула штани в тон топу, що пошиті зі штучної шкіри від Aritzia.

Волосся Меган Маркл зібрала у пучок ззаду, а на обличчі зробила легкий денний макіяж з акцентом на очах. Мейк-ап був у природних відтінках, тому чудово підкреслив натуральну вроду дружини принца Гаррі. Вона щиро усміхалася, що додавало образові ще більшої краси та створювало позитивну атмосферу.

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Допис, поширений Harry & Meghan ♔ (@dukeandduchessofsussexdaily) 1 Жов 2020 р. о 5:44 PDT

: lifestyle.24tv.ua

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