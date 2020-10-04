Как людям в возрасте уберечься от стресса: советы ученых

Физическая активность может стать универсальным лекарством против всех бед

Занятия спортом и другая физическая активность на протяжении длительного времени помогает людям в возрасте уберечься от стресса и других недугов. Об этом сообщает научный журнал Scientific Report.

По результатам исследования было обнаружено, что для пенсионеров минимальным показателем для занятий спортом будет один раз в неделю. К такому выводу они пришли, проанализировав на протяжении восьми лет результаты фокус-группы. Участники проекта из разных стран каждую неделю отправляли статистикам отчеты своих действий. Проанализировав качественные характеристики, было обнаружено, что тех людей, кто занимается спортом депрессивные настроения практически отсутствуют.

Эксперт делится, что для того, чтобы максимально снизить риски, лучше избегать лишних поводов для волнения и не ущемлять свои внутренние желания. А вдобавок к этому, хорошенько высыпаться, пересмотреть свой рацион питания и чаще гулять на свежем воздухе. Также он акцентирует внимание на том, что душевный комфорт – это первостепенное, что должно присутствовать.

: health.comments.ua