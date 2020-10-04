Як безпечно вивести важкі метали з організму

Детоксикація — один із найпопулярніших методів оздоровлення у наш час. Однак не всі розуміють цей термін однаково: одні очищаються шляхом вживання великої кількості зелені та води з яблучним оцтом, а інші — за допомогою голодування або біодобавок.

Можливо, ви випробували багато способів детоксикації, але навряд чи розглядали більш серйозні методи, призначені для виведення з організму важких металів. Багато хто вважає, що це необхідно тільки тим, хто живе поруч із хімічним заводом. Але це не зовсім так…

Давайте спочатку розберемося, що таке важкі метали. Важкі метали — це металеві або напівпровідникові елементи значної щільності, які у природі знаходяться в землі. Із ґрунту вони вилуговуються у воду. Окрім природних джерел важких металів є й багато штучних.

Деякі важкі метали не становлять загрози для людини, і в невеликих дозах навіть необхідні організму. Але шкідливі, такі як свинець, ртуть і кадмій, можуть накопичуватися в організмі швидше, ніж він здатний їх виводити.

Джерела важких металів

Ось деякі з видів важких металів і джерела їх накопичення:

свинець: вихлопні гази, кореневі канали в зубах, будівельні матеріали, вода, деякі чаї;

ртуть: зубні пломби, вакцини, розчин контактних лінз, морепродукти;

кадмій: сигарети, батарейки, гідрогенізовані олії, кави;

миш’як: птиця і яйця;

алюміній: дезодоранти, вакцини, посуд, деякі чаї;

талій: додається до бензину;

вісмут: макіяж, ліки.

Цей список, безумовно, можна продовжувати.

Обмежити накопичення важких металів можна, наприклад, скоротивши вживання м’яса та морепродуктів, вибираючи натуральні дезодоранти і косметичні засоби і уникаючи гідрогенізованих масел. Але, на жаль, ми не можемо контролювати абсолютно всі речі зі списку вище.

Чому важкі метали небезпечні для людей

У цілому близько 23 важких металів можуть бути особливо токсичними. Ці речовини фактично «вторгаються» в організм і переривають нормальні процеси у клітинах: з’єднуються з білками і замінюють необхідні елементи. Це порушує функціонування мітохондрій або виробників енергії в наших клітинах і призводить до посилення втоми.

Окрім того, токсичні метали є однією з основних причин сучасних хвороб. Проблеми зі здоров’ям і хвороби, яких не було ще 30 років тому, пов’язані з постійним накопиченням цих токсинів у середовищі проживання людини.

Ознаки отруєння важкими металами

Масштабне отруєння важкими металами проявляється досить гостро, проте при повільній інтоксикації існують і майже невловимі ознаки. Вони якраз і говорять про те, що вашому організму необхідна детоксикація:

втома;

головні болі;

прищі;

погане травлення/здуття живота/метеоризм;

порушена здатність перетравлювати жири;

жіночі проблеми (гормони, безпліддя, прееклампсія);

надмірне потовиділення;

набираєте вагу тільки навколо талії;

сильна тяга до їжі;

безсоння серед ночі;

хворі суглоби;

перепади настрою.

Важкі метали можуть викликати також хвороби Альцгеймера і Паркінсона, недоумство, розсіяний склероз і рак. У журналі Interdisciplinary Toxicology пишеться:

«Важкі метали порушують роботу мозку, легенів, нирок, печінки та інших важливих органів, а також змінюють склад крові. Їхній тривалий вплив може призвести до поступового порушення фізичних, м’язових і неврологічних процесів».

Але не варто впадати у відчай. Існують методи детоксикації, спрямовані на позбавлення від важких металів. Певні речовини, потрапляючи у кров, допоможуть вимити метали, перш ніж вони викличуть хронічне захворювання.

У позбавленні від важких металів є два важливі кроки:

Крок 1: деякі добавки і методи детоксикації «розблокують» важкі метали і змусять їх рухатися. Однак без кроку 2 звільнення важких металів може викликати ще більш серйозні проблеми.

Крок 2: вивести їх з організму якомога швидше!

Природні способи детоксикації

Пийте багато фільтрованої води.

Робіть вправи для стимуляції потовиділення.

Проведіть час в інфрачервоній сауні.

Підтримуйте роботу печінки за допомогою живильної протизапальної дієти.

Приймайте BioSil і PectaSol-C:

BioSil — приймати 5–10 крапель або 1 капсулу щодня.

PectaSol-C — приймати по 5 г щодня.

: epochtimes.com.ua

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