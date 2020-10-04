Пожары на Луганщине до сих пор не потушили, спасатели назвали масштабы катастрофы

Состоянием на утро 4 октября в Луганской области продолжается тушение огня. Предварительно площадь возгорания составила более 20 тысяч гектар.

Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели тушат шесть основных очагов возгорания, пять из которых локализованы.

«В 19:30 3 октября пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района ликвидирован», – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиацией ГСЧС за минувшие сутки на лесные пожары было сброшено 504 тонн воды.





