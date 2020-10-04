Ученые нашли источник «бесконечного счастья»

Специалисты одного из крупнейших университетов Великобритании провели масштабное исследование и выяснили, что же может отвлечь людей от стресса и сделать их счастливыми, передает FaceNews.ua.

Несколько преподавателей и студентов жаловались на постоянный стресс и депрессию. Все это длилось у них долгое время из-за напряженной работы и занятости. Специалисты предложили им пройти интересный тест. Перед экзаменом, испытуемые в течении получаса смотрели на картинки с забавными животными. Это были те самые картинки, которые довольно популярны в интернете.

Выяснилось, что просто картинки могут понижать тревожность. У студентов выровнялось давление и пульс. Можно сказать, что изображения животных исцелили от стресса.

: facenews.ua