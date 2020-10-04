Ермак рассказал, назначат ли Тищенко в ТКГ по Донбассу

Нардеп фракции «Слуга народа» Николай Тищенко не войдет в украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире канала «Украина 24». По его словам, такой вопрос даже не обсуждался.

«Скажем так, есть люди, их имидж предполагает сразу большое количество разговоров, информации. Я думаю, к такому роду разговоров подтолкнула фотография Тищенко с Кравчуком во время встречи представителей ТКГ с группой нардепов», – сказал он.

Ермак также рассказал, о чем предупреждал Тищенко перед выборами в парламент о том, что интересы государства для него на первом месте.

«Мы с Николаем давно знакомы, я крестил его первого сына. Но у меня есть принцип в жизни. И когда я начал работать в госслужбе, у меня есть четкий принцип, правило – в данном случае все личное. Интересы государства, общества становятся на первом месте. Это касается не только друзей, это касается семьи и так далее. Поэтому, чтобы расставить все точки над i… Когда мне стало известно, что Николай хочет баллотироваться на парламентских выборах, я ему сказал, что он не может пойти в списках. Если он хочет, то он должен как бы на честных выборах. Что он и сделал», – сказал глава ОП.