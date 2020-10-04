Єрмак: Україна чекає відповідь щодо Донбасу

Офіційний Київ чекає відповіді від візаві щодо свого плану мирного врегулювання на Донбасі.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі телеканалу Україна 24.

“Сьогодні український план мирного врегулювання лежить на столі. У цього плану в кінці є те, чого так хоче український народ, і чого, сподіваюся, чекають всі прогресивні країни і наші партнери, і чого в першу чергу чекають жителі Донбасу, чекають наші військові, їхні сім’ї”, – сказав він.

Єрмак уточнив, що фінальним етапом цього плану є проведення місцевих виборів в ОРДЛО на підставі українського законодавства і норм Копенгагенської конвенції.

За словами глави Офісу президента, у міжнародних партнерів не виникає сумнівів щодо позиції України.

Він так само уточнив, що тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі є консультаційним майданчиком і прийняті там рішення не несуть прямих політичних зобов’язань для України.

Тому, за його словами, члени української делегації в ТКГ не отримують директив, які отримують делегації, які виїжджають на офіційні переговори, представляючи Україну.

“Люди, які там працюють, роблять це на громадських засадах, не отримують зарплату, фактично виробляють рішення, які потім імплементуються через органи, щоб ці рішення вже юридично і політично приймати”, – пояснив глава офісу президента.

Він уточнив, що ключовими людьми, які сьогодні формують позицію української делегації, є її глава, екс-президент Леонід Кравчук, і його заступник, віце-прем’єр Олексій Резніков.