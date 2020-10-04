Степанов рассказал, сколько школьников и учителей в Украине заразились COVID-19

По состоянию на 4 октября в Украине коронавирусом (COVID-19) болеют 1257 школьников и 2158 педагогов.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, на самоизоляции находятся более чем 83 тысяч учащихся тех классов, в которых был подтвержден случай коронавируса.

По его словам, на самоизоляцию дети идут на 14 дней, а затем возвращаются в школу.

«Нашими правилами четко регламентировано, что если в школе более 50% классов пошли на самоизоляцию, то на дистанционную форму обучения переходит вся школа», – отметил Степанов.

Он добавил, что вопрос обеспечения школ средствами индивидуальной защиты – антисептиками и другими вещами, лежит исключительно в компетенции Министерства образования.