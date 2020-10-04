ОО «Движение Справедливая Украина» сообщили в соцсети о том, что Депутаты Запорожского городского и областного советов будут привлечены к уголовной ответственности, сообщают Українські новини.

В доказательство активисты обнародовали выписку из Единого реестра досудебных расследований. Из которой видно, что 2 октября 2020 года Национальной полицией были внесены в ЕРДР сведения о совершении депутатами Запорожского городского и областного советов уголовного правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, которое заключается в систематическом завладении путем обмана бюджетными средствами, выделенными из местных бюджетов в 2016-2018 годах.

Активисты поблагодарили ряд СМИ и общественные организации за помощь в расследованиях о коррупции депутатов, в результате которых выяснилось, что сумма присвоенных средств составляет около 181 млн. грн. Одними из главных фигурантов являются депутаты Запорожского областного совета Ярослава Гришин и Михаил Прасол.

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Депутатов городского и областного советов Запорожья привлекут за систематический дерибан бюджета обновлено: 4 октября, 2020 автором: creator