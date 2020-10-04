Ермак ответил на критику по поводу фонда COVID-19: Люди ощущают перемены. Ситуация под контролем

Власти не растратили все деньги из фонда COVID-19 на строительство дорог, и государство абсолютно контролирует ситуацию, в том числе и с финансовой точки зрения.

Об этом заявил в эфире канала «Украина 24» глава Офиса президента Андрей Ермак, отвечая на вопрос ведущего, правда ли, что коронавирусный фонд почти пуст.

«Год действительно сложный, и очень много событий, которых хватило бы не на одно десятилетие, которые произошли в один год. Сегодня, увы, наблюдается — что бы ни делала нынешняя власть, оно все вызывает не всегда конструктивную критику. Строятся везде дороги. Действительно, впервые, такого количества дорог не строилось за последние десятилетия. Действительно, страна по-другому выглядит, когда ты едешь по хорошим дорогам. Это ощущают все, особенно для нас важно, что это ощущают простые люди», — сказал он.

По словам Ермака, государство держит ситуацию с финансами под полным контролем.

«Когда ты приезжаешь в простое закарпатское село, проезжаешь маленький городок, и выходят практически все жители на улицу, встречают президента, практически со слезами на глазах благодарят, потому что еще два месяца назад там невозможно было пройти, люди на лодках плавали… Особенно после паводков и так далее.

Но нельзя же так — а, вы дороги строите, наверное, все деньги забрали из ковидного фонда. Нет, это неправда. На сегодняшний день государство абсолютно контролирует (ситуацию. – Ред.), в том числе и с финансовой точки зрения», — сказал он.