Леся Никитюк снялась обнаженной на отдыхе

Популярная телеведущая Леся Никитюк снова разгорячила фантазию пользователей Сети. Знаменитость снялась на отдыхе обнаженной, прикрываясь большим блюдом с едой. Снимок Никитюк добавила в Инстаграм. В кадре Леся сидит у большого чана с водой и травами. Знаменитость прикрывается блюдом с варенными раками. Под «маскировкой» на телеведущей не видно белья.

В описании Леся Никитюк спрогнозировала «скандальные» заголовки в СМИ:

Планы на вечер пятницы? 😁 Я раков наварила😌🦞

P.s. Я уже вижу эти заголовки завтра..🙈 —

Никитюк, прикрываясь тем, что варит раков, фоткалась обнаженной в чанах. Подруги остались голодными и неприкрытыми 😆

: rusjev.net