В Израиле пятерых пациентов с коронавирусом вылечили с помощью клеток здоровых людей

В иерусалимской больнице «Хадасса Эйн-Керем» провели эксперимент по лечению инфицированных коронавирусом с помощью биологических клеток, взятых у здоровых людей.

В результате, как сообщает «Страна» со ссылкой на «9 канал Израиль», все пять тяжелых больных участников испытаний были выписаны из больницы.

«Накануне пятый из пяти тяжелобольных пациентов был выписан, после того как получил инновационное лечение в рамках первого клинического испытания такого рода», — говорится в сообщении.

Уточняется, что испытание на пациентах проводилось с одобрения министерства здравоохранения Израиля. Всего в эксперименте принимали участие участие пятеро тяжело больных, двое из которых находились в критическом состоянии.

Препарат под названием «Alostra» был разработан на основе исследований главы отделения внутренней медицины и руководителя «красной зоны» «Хасдассы» профессора Дрора Меврураха совместно с биотехнологической компанией Analybex Therapeutics.