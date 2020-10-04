Петро Олещук: Проблема мобілізації виборців та мотивації їхньої участі у голосуванні буде найбільшою проблемою для партій на цих виборах

Пішли останні тижні до місцевих виборів. Період найбільш заповзятої боротьби, з’ясування стосунків та “останніх наступів”. Зрозуміло, що зараз активно будуть публікуватися різноманітні дані соціологічних досліджень, хоча більшість відомих соціологічних установ не поспішають їх оприлюднювати. Хіба що соціологічна група “Рейтинг” 1 жовтня опублікувала дані “3 хвилі” власних опитувань, що проводилися протягом вересня.

«Звісно, серед усіх даних найбільшу увагу привертає т.зв. “агрегований рейтинг” політичних сил. Сприймати його треба обережно, бо це, фактично, середня температура по палаті, однак інформацію для роздумів одержати все ж можна.

Варто відзначити, що 56% респондентів заявили про свою участь у виборах. Вагаються (50/50) – 20% респондентів, можливо візьмуть участь – ще 8% респондентів. Про малоймовірність участі у виборах зазначили 15% учасників опитування. Власне, проблема мобілізації виборців та мотивації їхньої участі у голосуванні і буде найбільшою проблемою для партій на цих виборах.

Щодо самого “агрегованого рейтингу”, то умовний 5% бар’єр долають п’ять партій: «Слуга народу» 15,5% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, «Європейська солідарність» – 11,4%, «Опозиційна платформа – За життя» – 11,4%, «Батьківщина» – 8,3% та «За майбутнє» – 6,2%.

Дані ці, переважно, не становлять собою щось дивовижне. Після тривалого повільного “просідання” рейтинг правлячої СН зупинився на показникові трохи вище за 15% і тримається у такому положенні тривалий час. З одного боку, це забезпечує перше місце у опитуваннях (а поки що не було жодного опитування, де СН не була б лідером), однак це вже не дозволяє говорити про перспективи “монобільшостей” у місцевих радах. Швидше, можна вести мову про рівномірне розосередження представників партій по місцевих представницьких органах.

ЄС та ОПЗЖ продовжують заочне змагання за друге місце рейтингів (і статус “головної опозиції”). З одного боку, демонструючи стабільність (а у випадку ЄС — тенденцію до певного зростання), а з іншого — залишаючись з проблемою виходу за межі власного традиційного електорату. У тому числі, і у регіональному сенсі, бо, швидше за все, ОПЗЖ більшість своїх мандатів одержить на Сході, а ЄС — на Заході країни. У “Батьківщини” теж все стабільно. Наявність реальних осередків з реальними членами партій, можливо, навіть дозволить покращити результат, але проблема виходу за межі “електорального поля” для них так само актуальна, як і для 2-3 партій.

Звісно, як найбільший “сюрприз” рейтингів більшість коментаторів сприймає показники “За майбутнє”, хоча навряд чи тут треба шукати підстави для якоїсь “конспірології” або інших “змов”. Об’єктивно, вони зараз проводять, мабуть, найбурхливішу кампанію серед усіх учасників, що підкріплюється інформаційно та рекламно. Але найголовніше для них — це статус “партії регіональних еліт”, які, очевидно, розраховують використати свої “прямі виходи” на місцевий електорат, і, відповідно, забезпечити мобілізацію виборців. Ясно, що “За майбутнє” — проект, який розбудовується аж ніяк не лише на місцеві вибори.

Так само очевидно, що результати виборів будуть використовуватися представниками політичних сил, що зараз перебувають в опозиції, для запуску чергового “перезавантаження влади”, посилаючись на “зміну настроїв”. При цьому, окрім “старої” (як “вчорашньої” так “позавчорашньої”) еліти, у процес, схоже, планує включитися і “регіональна еліта”. Принаймні, проектів з відповідним бекграундом на цих виборах “обкатується” чимало», – пише Петро Олещук.