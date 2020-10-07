МАУ отменяет все рейсы в Ереван до конца октября

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) отменила рейсы в Ереван до 31 октября в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщила пресс-служба МАУ в среду, 7 октября.

Так, соответствующий шаг обусловлен высокой степенью рисков для безопасности полетов в зоне армяно-азербайджанского конфликта. Данное решение также поддержала Государственная авиационная служба Украины.

«МАУ будет внимательно следить за развитием событий и примет решение по выполнению дальнейших рейсов в Ереван в конце октября. МАУ рассчитывает возобновить выполнение рейсов в Армению после стабилизации ситуации. Определяющим фактором будет подтверждение высокого уровня безопасности полетов в данном регионе», — сообщает авиакомпания.

При этом, как пояснили в МАУ, авиакомпания обещает обеспечить необходимую коммуникацию с пассажирами, которые уже купили билеты на рейсы в Ереван