Озвучена стоимость лечения в Украине тяжелой формы коронавируса

Лечение одного пациента с тяжелым течением COVID-19 обходится в сумму от 45 тысяч гривен. Об этом 7 октября на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

«Если мы говорим о процессе лечения на одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, то эта сумма — от 45 000 гривен. Лекарственные средства учтены в тарифе — это то, что мы переводим непосредственно врачам», — заявил Степанов.

Глава Минздрава уточнил, что эти деньги получают все без исключения больницы, которые работают с больными коронавирусом.

«В тариф, который мы перечисляем всем без исключения больницам, которые работают с COVID-19 входит: 300% заработной платы медицинским работникам, которые непосредственно заняты в лечении COVID-19. Непосредственно лекарственные средства и медицинские изделия, которые необходимы для лечения больного COVID-19», — сказал Степанов.