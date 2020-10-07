В Одессе ликвидировали группировку наркодилеров

Сотрудники СБУ блокировали в Одессе деятельность группировки наркодилеров, которые через Интернет сбывали запрещенные вещества клиентам по всей стране, передает FaceNews.ua.

По данным следствия, в состав группы входило шесть местных жителей. Подозреваемые закупали наркотики у оптовых поставщиков и перепродавали через собственный сайт и закрытые группы в одном из мессенджеров. «Товар» заказчикам доставляли курьеры, а на территории региона наркотики сбывали через «закладки». Оплата за психотропы поступала на банковские карточки фигурантов.

«По оперативной информации, ежемесячно злоумышленники продавали амфетамина и экстази более чем на миллион гривен по расценкам черного рынка», — говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что во время обысков по местам проживания участников группы правоохранители изъяли компьютеры и мобильные телефоны с данными о наркотрафике, банковские карточки и другие доказательства противоправной деятельности. В помещении организатора обнаружены амфетамин, каннабис и экстази, которые направлены на экспертизу.

Организатору группировки сообщено о подозрении в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.