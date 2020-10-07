В НБУ разгорелась настоящая война: риски для гривны и кредита МВФ усиливаются

Распри в НБУ могут пошатнуть курс гривны и отодвинуть кредит МВФ на более поздний срок…

Внутреннее противостояние между топ-менеджментом Нацбанка несет в себе риски не только для курса национальной валюты, но и для дальнейших переговоров с международными кредиторами, прежде всего, с МВФ.

Об этом говорится в сегодняшней статье издания UBR.

5 октября в СМИ появилась информация о том, что Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие первому заместителю главы регулятора Екатерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу. «За» проголосовал и новый председатель Нацбанка Кирилл Шевченко.

Источники отмечают, что между новым и старым топ-менеджментов разгорелась настоящая война.

Причиной для «нагоняя» послужило якобы нарушение распорядительных актов регулятора, кодекса этики и правил внутреннего распорядка для работников НБУ, и даже нарушение требований КЗоТа.

Некоторое время спустя факт голосования подтвердили глава Совета НБУ Богдан Данилишин и член Набсовета Виталий Шапран (по данным некоторых СМИ, именно он и инициировал голосование).

«На самом деле, ни один закон в Украине не запрещает Совету НБУ выразить доверие или недоверие членам правления, тем более, что именно Совет назначает и освобождает членов правления НБУ по представлению главы Нацбанка, и оценивает работу правления в отдельных сегментах работы. Другое дело – это правовые последствия такого решения. Обращу внимание, что председатель НБУ на заседании 2 октября не направлял представление на увольнение госпожи Рожковой и господина Сологуба, а Совет НБУ не рассматривал вопрос об отставке ни одного из членов правления», – рассказал Виталий Шапран.

По его словам, решение Совета НБУ носило «сугубо воспитательный (педагогический)» характер.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов Данил Гетманцев назвал распри внутри регулятора «банальным бытовым конфликтом на кухне НБУ», и призвал не переводить его в «плоскость международной финансовой политики».

В то же время эксперты считают, что конфликт в руководстве НБУ может иметь куда более серьезные последствия, в том числе и для экономики страны. Они уверены, что подобные решения подрывают доверие к регулятору и его политической независимости, в первую очередь – у международных партнеров.

«Во-первых, у Совета НБУ нет полномочий выносить выговоры, выражать недоверие и вообще как-либо оценивать работу отдельных членов Правления НБУ. Принятие неправовых решений, по словам члена Совета Шапрана, в «воспитательных целях» противоречит принципам верховенства права, и является проявлением именно того, что международные партнеры пытаются помочь Украине преодолеть. Во-вторых, причина выговора и недоверия никак не была пояснена. Если речь идет-таки об интервью (Екатерина Рожкова заявила, что выговор ей объявили якобы за комментарии для СМИ, – ред.), то это выглядит мелочно и неадекватно», – отметил в беседе с изданием исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Интересна также и позиция главы НБУ. По информации агентства Интерфакс-Украина, как член Совета НБУ по должности Кирилл Шевченко поддержал это решение. Хотя официально не высказал публичной позиции по данному вопросу.

«Являясь опытным банкиром и руководителем, Кирилл Шевченко не мог не понимать, что такое решение является неправовым. При наличии претензий к заместителям он как глава имеет все правовые инструменты, чтобы выразить свое недовольство. Однако его вполне устроило давление руками Совета НБУ, которое выглядит именно как давление в нарушение закона о НБУ», – считает Глеб Вышлинский.

Помимо этого, говорят эксперты, такие действия усилят беспокойство МВФ относительно ситуации в Нацбанке, которое ушло на второй план после первых шагов нового главы НБУ. В условиях отсутствия каких-либо действий властей по решению проблемных вопросов по НАБУ и САП, вероятность получения транша от МВФ в этом году существенно снижается.

«Ситуация в НБУ, безусловно, повлияет на переговоры с МВФ, потому что сменится часть переговорщиков. Во-вторых, транш в этом году никто уже не ждет. А значит – есть запас времени для того, чтобы все успокоились, познакомились и вошли в рабочее русло уже в следующем году. Тогда вопрос кредита будет стоять намного жестче», – подметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Нерезиденты нервничают

Внутренние стычки между руководителями Нацбанка – также негативный фактор и для гривны, отмечают эксперты, поскольку любые перестановки в регуляторе – это нервозность участников рынка.

Поэтому не исключено, что НБУ попытается сгладить негатив своим присутствием и интервенциями на межбанке.

«Гораздо важнее – это нерезиденты, которые «заходили» в Украину при одних руководителях НБУ, когда были одни договоренности: не выходить на протяжении 5 и более лет из ОВГЗ, когда Нацбанк озвучивал приверженность плавающему курсообразованию, контролю за эмиссией и относительно низкими ставками. Но ситуация поменялась. Как будут себя вести нерезиденты дальше – зависит от хода переговоров с крупнейшими держателями. Если нерезиденты продолжат уходить, курс гривны упадет», – заметил нам Андрей Шевчишин.