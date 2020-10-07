Кабмин утвердил план по объединению “Центрэнерго” с госшахтами

Правительство утвердило план по объединению госшахт и ПАО Центрэнерго в новосозданное АО. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения НВ-Бизнес.

Кабинет министров Украины утвердил план мер по созданию акционерного общества (АО) с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО Центрэнерго. Об этом говорится в распоряжении правительства № 1215 от 5 октября.

Согласно тексту документа, правительство решило «принять к сведению предложение ООО ДТЭК Добропольеуголь о расторжении по соглашению сторон договора аренды целостного имущественного комплекса государственного предприятия Добропольеуголь от 22 декабря 2010 года».

Согласно опубликованному правительством плану мероприятий, Фонд госимущества до 7 октября 2020 года обязан предпринять меры для прекращения договора аренды целостного имущественного комплекса госпредприятия Добропольеуголь, заключенного с ООО ДТЭК Добропольеуголь.

При этом, ДТЭК обязали:

погасить задолженность по арендной плате и пене за весь срок действия договора;

обеспечить компенсацию амортизационного фонда за счет движимого имущества ООО ДТЭК Добропольеуголь;

зафиксировать отказ от права на получение компенсации всех неотъемлемых улучшений, выполненных во время действия договора аренды.

До конца года специальная комиссия в составе представителей Минэнерго, Фонда госимущества и ПАО Центрэнерго должна провести инвентаризацию и аудит государственных угледобывающих предприятий, определив перечень эффективных шахт установленной производственной мощностью не более 4,2 млн тонн угля марки «Г» в год, имущество которых может быть внесено в уставный капитал АО, созданного на базе Центрэнерго.

До 25 января 2021 года ФГИ и Минэнерго обязали завершить процесс возвращения в госсобственность имущественного комплекса Добропольеуголь.

Кроме того, в указанный срок Минэнерго и ПАТ Центрэнерго обязаны обеспечить непрерывный производственный цикл работы шахт Добропольеуголь по добыче угля в объеме «в соответствии с установленными производственными мощностями».

Проект решения о создании акционерного общества, в уставный капитал которого будут переданы корпоративные права ПАО Центрэнерго и имущество государственных шахт ФГИ обязана внести на рассмотрение Кабмина до 31 марта 2021 года.