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Степанов заявив, що Україна буде закуповувати лише надійну вакцину від коронавірусу

08.10.2020

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна буде закуповувати лише надійні вакцини від коронавірусу, які пройшли всі стадії клінічних випробувань. 

Напередодні народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук попросив у президента Росії Володимира Путіна про постачання російської вакцини від COVID-19 Україні.

«За кордоном зараз тривають клінічні дослідження 41 вакцини-кандидата від COVID-19, з яких 10 – на завершальній стадії клінічних випробувань. Зараз ми активно ведемо переговори щодо закупівлі вакцини з міжнародними компаніями», – заявив Степанов в коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, головна вимога України до вакцини – щоб вона була ефективною і безпечною, а також пройшла третю стадію клінічних випробувань: «Такі дослідження проводяться серед великої групи (сотні або тисячі) пацієнтів із захворюваннями, які має лікувати препарат. Важливо, щоб було дано дозвіл на маркетинг(marketing authorisation) – допуск препарату на ринок».

Степанов підкреслив, що Україна отримала право на подачу заявки для отримання вакцини від коронавірусу за методом COVAX. Це дозволить зробити щеплення близько 20% населення – тобто 8 млн доз вакцини для України.

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