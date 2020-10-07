Британія надасть Україні $1,6 млрд кредиту завдяки меморандуму про військову співпрацю

Меморандум про посилення співпраці у військовій і військово-технічній сферах підписали Україна та Велика Британія.

Про це повідомляє Офіс президента.

Документ підписали міністр оборони України Андрій Таран та Держсекретар з питань оборони Великої Британії Бен Уоллес.

«Це має суттєво підвищити ефективність і скоротити терміни реалізації спільних проєктів у оборонній сфері, що є критично важливим в умовах загострення ситуації, що триває в Чорноморському регіоні», — повідомили у Офісі президента.

Меморандум передбачає співпрацю в оборонній галузі і виділення Британським експортно-кредитним агентством кредиту у розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів ($1,6 млрд).