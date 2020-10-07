Учителям Украины могут в полтора раза повысить оклад, но у них пропадут премии

Центральный комитет профсоюза сотрудников, связанных с образованием и наукой Украины, одобрил проект постановления Кабинета Министров Украины о «Некоторых вопросах оплаты труда педагогических, научно-педагогических и научных работников», поступивший из Минобразования.

Об этом сообщает Профсоюз сотрудников образования и науки Украины.

«Проектом предусматривается применение дополнительного коэффициента 1,5 для определения с 1 января 2021 размеров должностных окладов педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений, учреждений образования, оплата труда которых производится в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 30.08.2002 № 1298 «Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы», — указано в сообщении.

Отмечается, что за счет повышения оплаты труда в полтора раза, необходимо отменить выплату премий, которые в законодательстве прописаны в размере 30% от оклада, а на практике часто выплачивается лишь 10-15%. В ЦК добавили, что увеличивать нужно именно основной оклад, так как именно от него зависят все остальные выплаты, в частности надбавки за стаж, доплаты, вознаграждения, премирования, помощь на оздоровление и прочее.

Предположительно, на повышение зарплат учителям необходимо предусмотреть 34,6 миллиарда гривен в бюджете страны. Из них из местных бюджетов будет выплачиваться лишь около четыре миллиардов, все остальное — из государственного бюджета.