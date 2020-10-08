Полиция задержала вооруженных бандитов, которые взрывали банкоматы в Винницкой области

Полиция Винницкой области задержали банду вооруженных преступников, которые подрывали банкоматы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Задержание произошло на территории и Киевской областей 6 октября. Злоумышленники подозреваются в совершении, в частности, в Винницкой четырех подрывов банкоматов и похищении около миллиона гривен. Следователи-детективы провели ряд санкционированных обысков, у злоумышленников изъят арсенал боевого оружия и другие вещественные доказательства.

В течение суток во время проведения спецоперации на территории Ильинецкого и Гайсинского районов Винницкой и Киевской области винницкие полицейские задержали четырех фигурантов уголовных производств.