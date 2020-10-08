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Пашинян призвал мир признать независимость Нагорного Карабаха

08.10.2020

Международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха. Это поможет остановить эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в эфире телеканала Euronews.

Пашинян подчеркнул, что международное сообщество должно проявить решимость.

«Если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим избежать дальнейшей эскалации этого конфликта, международное сообщество должно проявить решимость и признать независимость Нагорного Карабаха», — сказал он.

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