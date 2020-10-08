“Лучшая приватизация 2019 года” обернулась для киевлян пшиком

Столичные власти в минувшем году зря бахвалились успехами в деле приватизации коммунального имущества. ООО “Фид Бэк Групп” расторгло с Департамент коммунальной собственности Киевской горгосадминистрации (КГГА) через суд договор купли продажи здания по ул. Михаила Грушевского, 3 и, скорее всего, выиграет апелляционную инстанцию.

В 2019 году подчиненные мэра очень гордились своими достижениями: при стартовой цене аукциона в 672,8 тыс. гривен продали объект за 33 млн гривен. Как выяснилось, покупатель в итоге не мог использовать здание, так как юридически на момент продажи оно вовсе не находилось в коммунальной собственности.

Как стало известно KV, 13 октября 2020 года пройдет заседание Северного апелляционного хозяйственного суда, на котором будет рассмотрена апелляционная жалоба Департамента коммунальной собственности КГГА (*) на решение Хозяйственного суда Киева от 15 января 2020 года (дело №910/15424/19).

В соответствии с указанным решением Хозсуда Киева, результаты аукциона по приватизации здания ул. Михаила Грушевского, 3 были признаны недействительными, а договор его купли-продажи отменен. Истцом в данном деле выступает покупатель здания – ООО “Фид Бэк Групп” (**), которому, на основании этого же судебного решения, Департамент коммунальной собственности КГГА должен выплатить 794,5 тыс. гривен ущерба.

Продажа “понарошку”

Как ранее сообщала KV, 14 мая 2019 года Киевсовет принял решение №532/7188 “Об утверждении перечня объектов коммунального имущества территориальной общины Киева, которые подлежат приватизации”. В соответствии с этим документом столичный горсовет разрешил Департаменту коммунальной собственности КГГА выставить на продажу 28 коммунальных объектов, среди которых и нежилое здание общей площадью 239,7 кв.м по ул. Михаила Грушевского, 3 (литера Ф). Данный объект тогда учитывается на балансе “ЦПКО”.

Как указано в материалах дела, 5 июня 2019 года Департамент коммунальной собственности КГГА создал аукционную комиссию для продажи этого объекта. 12 июня 2019 года данная комиссия утвердила стартовую цену приватизации здания (672,8 тыс. гривен) и способ его приватизации (продажа на аукционе без условий, то есть – потенциальному покупателю, который предложил наивысшую цену, без каких-либо дополнительных условий по продаже объекта. – KV).

13 июня 2019 года Департамент коммунальной собственности опубликовал в системе электронных аукционов Prozorro.Продажи сообщение о приватизации нежилого здания по ул. Михаила Грушевского, 3. Свои ценовые предложения по покупке этого объекта предоставили 18 компаний и 13 физических лиц. Наиболее выгодным было предложение ООО “Кос Групп”, которое якобы было готово заплатить за это здание 39,3 млн гривен. Но эта компания не стала подписывать с Департаментом коммунальной собственности КГГА договор купли-продажи (возможно, узнали о проблемах с правом собственности на здание.- KV).

В итоге победителем торгов стало ООО “Фид Бэк Групп” с предложением 33 млн гривен. Протокол результатов аукциона был утвержден Департаментом коммунальной собственности КГГА 7 августа 2019 года, а 4 сентября 2019 года между ООО “Фид Бэк Групп” и Департаментом коммунальной собственности КГГА был заключен договор купли-продажи здания.

Напомним, 9 сентября 2019 года руководство КГГА не без гордости информировало общественность об успехах в вопросе приватизации и в качестве удачного примера приводило именно продажу здания по ул. Михаила Грушевского, 3.

Как указано в материалах судебного дела, на момент подписания договора с ООО “Фид Бэк Групп” чиновники КГГА не сообщили покупателю о том, что: это здание фактически находится во владении другой компании (ООО “Мариинский двор” (***)), доступа к нему работники департамента на тот момент не имели, а по возвращению этого объекта в коммунальную собственность столицы еще длились суды.

По мнению руководства ООО “Фид Бэк Групп”, Департамент коммсобственности КГГА ввел их компанию в заблуждение. 1 ноября 2019 года эта компания обратилась в суд с иском к продавцу, чтобы аннулировать сделку и взыскать с Департамента коммунальной собственности КГГА 1,58 млн гривен ущерба, понесенного в результате участия в аукционе (государственная пошлина, регистрационный и гарантийный взносы, пенсионный сбор и т.д.).

В итоге хозсуд удовлетворил почти все требования истца, только уменьшил сумму, которую профильная структура КГГА должна выплатить ООО “Фид Бэк Групп”, до 794,5 тыс. гривен. За счет чего было произведено уменьшение компенсации, в материалах дела не уточняется. Возможно, ООО “Фид Бэк Групп” даже не успело оплатить покупку здания: информация об этом отсутствует в материалах дела, а в судебном реестре нет данных о том, что компания пытается взыскать их в судебном порядке.

Непродаваемое здание

Как выяснила KV, 9 июля 2010 года между ООО «Мариинский Двор» и “ЦПКО” был заключен договор аренды здания по ул. Михаила Грушевского, 3 (лит. Ф). Срок действия договора был определен до 8 июля 2012 года. За два дня до окончания этого срока, 6 июля 2012 года, между ООО «Мариинский Двор» и Департаментом коммунальной собственности КГГА был заключен договор купли-продажи этого объекта. Стоимость приватизации составила 4,7 млн гривен.

Однако, в конце 2012 года прокуратура Киева обратилась с иском к ООО «Мариинский Двор» о расторжении вышеупомянутого договора. 28 июля 2015 года Высший хозяйственный суд Украины своим окончательным постановлением по делу №5011-48/18772-2012 удовлетворил требования прокуратуры. Основанием для расторжения договора стал тот факт, что эта компания оплатила неполную стоимость здания – только 2,6 млн гривен.

Летом 2018 года “ЦПКО” обратился с иском к ООО «Мариинский Двор” о возвращении этого объекта парку и подписании соответствующего акта приема-передачи. Иск был подан в связи с тем, что здание так и не было возвращено в коммунальную собственность, несмотря на окончание договора аренды и расторжение договора купли-продажи.

30 июля 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд своим постановлением по делу №910/10490/18 удовлетворил требования Центрального парка культуры и отдыха. ООО “Мариинский двор” в дальнейшем подало кассационную жалобу, однако 11 октября 2019 года Кассационный хозяйственный суд вернул компании ее заявление без рассмотрения.

Как указано в материалах дела по иску ООО “Фид Бэк Групп”, 30 июля 2020 года решение о возвращении здания в коммунальную собственность Киева вступило в силу. Договор купли-продажи между ООО “Фид Бэк Групп” и профильным департаментом КГГА, как сообщалось выше, был подписан позже – в сентябре 2020-го. Однако, можно предположить, что на момент подписания указанного документа еще не был готов акт-приема передачи здания или же не было зарегистрировано право коммунальной собственности на этот объект. В любом случае, чиновники явно “дали маху”.

Отметим, по данным из открытых источников, в здании по ул. Михаила Грушевского, 3 (лит. Ф) до последнего времени работал ресторан “Мариинский двор”.

Чьи интересы задеты

По данным аналитической системы Youcontrol, киевское ООО “Мариинский двор” было зарегистрировано в июне 2010 года. Учредителем и руководителем фирмы указан житель Киева Фируддин Мамедов. Размер уставного капитала – 1,6 млн гривен.

По информации сайта “Укррудпром”, Фируддин Мамедов – председатель Совета старейшин Азербайджана в Украине. При этом, с апреля 2012 года по март 2016 года одним из учредителей этого ООО был тогдашний депутат Харьковского горсовета Александр Гринько (“Партия регионов”), а с марта 2016 года по август 2017 года в учредителях ООО “Мариинский двор” значился Ровшан Тагиев – еще один влиятельный представитель азербайджанской диаспоры в Украине, кандидат в депутаты Верховной Рады VII созыва (2012 год) по 92 избирательному округу (Киевская область) от “Социалистической партии Украины”.

В свою очередь, киевское ООО “Фид Бэк Групп” было создано в феврале 2018 года. Учредителем и руководителем компании значится житель города Шаргород Винницкой области Виктор Ковальский. Размер уставного капитала ООО “Фид Бэк Групп” – 1 тыс. гривен.

Ранее тот же “Укррудпром” сообщал, что Виктор Ковальский был председателем Шаргородского райсовета в 2007-2010 годах.

Напомним, в 2019 году Департамент коммунальной собственности КГГА справился с задачами по наполнению городского бюджета за счет малой приватизации всего на 20,7%. Вместо запланированных 330 миллионов в казну поступило 68,46 млн гривен. Это, кстати, наихудший показатель за последние пять лет. Экс-глава комиссии Киевсовета по вопросам собственности Леонида Антоненко (депутатская группа “Киевская команда”) уверял, что причина плачевных результатов – в упорном нежелании руководства департамента заниматься приватизационными процессами через систему Prozorro.Продажи.

Как ранее сообщала KV, процесс приватизации в столице нередко оборачивается существенными потерями для городской казны. Например, в 2009 году МЧП “Аквадон” за 15 млн гривен приватизировало здание бывшего Подольского военкомата. Так как законная процедура приватизации была нарушена, прокуратура в 2018 году через суд вернула здание городской общине, а инвестор-покупатель пошел в суд за возмещением убытков. В итоге, суд первой инстанции постановил взыскать со столичного бюджета в пользу МЧП “Аквадон” 50,7 млн гривен. Такой вердикт недавно подтвердил и апелляционный суд.

“ЦПКО” был создан еще в 1945 году, однако как юрлицо в нынешнем виде существует с 1999 года. Учредителем этого коммунального заведения выступает Киевсовет. В состав “ЦПКО” входят парк “Крещатый”, “Городской парк” и “Мариинский парк”, а также зеленая зона на Трухановом острове. Это учреждение с июня 2017 года возглавляет Артем Сауляк. В своей деятельности “ЦПКО” подчиняется Департаменту культуры КГГА, которым с 28 октября 2014 года руководит Дина Попова. Этот департамент подчиняется замглавы КГГА Валентину Мондриевскому.

Департамент коммунальной собственности КГГА с 5 ноября 2014 года возглавляет Андрей Гудзь (на фото). Деятельность этого департамента с 3 сентября 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Харченко

* Департамент комунальної власності КМДА (код ЄДРПОУ: 19020407);

** ТОВ “Фід Бек Груп” (код ЄДРПОУ: 41939334);

*** ТОВ «Маріїнський Двір» (код ЄДРПОУ: 37175031).

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