У мешканців анексованого Криму почали відбирати приватні свердловини

У кримчан окупанти почали відбирати приватні свердловини – так хочуть вирішити проблему водопостачання селища Голуба Затока, яке входить до міського округу Ялти.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на так званого «депутата» місцевої міської ради Юрія Ломенка.

У кінці вересня окупанти передали місту п’ять свердловин, які перебували у приватній власності.

За словами Ломенка, надалі їх передадуть до «республіканської» власності. Він також відмітив, що по свердловинах вже провели низку аналізів на якість.

Встановлено, що після знезараження воду можна буде використовувати. Планується, що з цих свердловин буде проведено новий водопровід.