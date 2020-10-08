СБУ задержала иностранных неонацистов, вербовавших украинцев

Члены международной неонацистской группировки прибыли в Украину для вербовки людей. Их депортировали и запретили въезд в страну.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что прибывшие в Украину двое экстремистов хотели вербовать украинцев в Харькове, Львове и Киеве. Их целью было создание в стране ячейки международной группировки.

В рамках процесса иностранцы пытались вступить в одно из украинских военных подразделений для получения боевого опыта, который они хотели использовать в своей деятельности. Также неонацисты распространяли в сообществах в соцсетях видеоролик, в котором пропагандировали неонацизм и призывали к совершению тяжких преступлений, в том числе убийств и террактов.

Известно, что организация причастна к террористическим проявлениям на расовой почве с использованием самодельных взрывных устройств в различных странах.

По итогам расследования СБУ решила депортировать экстремистов в страну, из которой они прибыли с запретом въезда в Украину на три года.

Ранее сообщалось, что спецслужбы РФ пытались завербовать украинца для шпионажа за военными.