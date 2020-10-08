Приняла таблетку и умерла: под Херсоном разгорелся скандал из-за смерти роженицы с ребенком

В поселке Нижние Серогозы под Херсоном из-за медиков, как считают родственники, умерла роженица и ее дочь.

Об этом сообщает ТСН.

По словам родных, у 36-летней Оксаны не было патологий. Она уже трижды рожала. Потому близкие уверенны, что к смертям привела халатность медиков.

Муж роженицы рассказал, что врачи небрежно относились к его жене и уходу за ней. Потому он требует наказать виновных.

«Дали таблетку, а сейчас отрицают, что они ничего не давали. И к ней не подходили. А потом, когда уже бросились, она уже, видно, умирала», — поделился мужчина.

Родственники отмечают, что беременность проходила у Оксаны нормально. Рожать она решила в районной больнице. В это время ее муж был на заработках, а в роддом роженицу везла свекровь Татьяна. Она рассказала, что после того, как Оксане дали таблетку, она ей об этом написала. Женщина сама не знала зачем ей этот препарат, но в сообщении свекрови отметила, что не может говорить.

Через несколько часов Татьяне сообщили, что ее невестка умерла. Позже вскрытие показало, что причина смерти анафилактический шок на медпрепараты.

В селе узнали эту новость и пошел слух, что главный врач с женой в тот день праздновали 25-ю годовщину брака, потому «ощущался перегар».

Но врач убеждает, что для стимуляции родов роженице ничего не давали, а в рабочее время медики ничего не праздновали. Однако он отметил, что роды были тяжелыми.

По словам акушера-гинеколога больницы Татьяны Гладун, Оксана поступила в роддом с преждевременным излиянием околоплодных вод.

«Произошла такая ситуация — клинически узкий таз, такое бывает. Этот диагноз можно поставить только в родах. Несоответствие размеров таза матери и головки плода», — рассказала она.

Родственников и односельчан шокировало такое заявление о диагнозе. Ведь женщина уже родила ранее двоих детей. Сейчас им 11 и 17 лет, они остались сиротами.

В то же время врачи пояснили, что Оксане пришлось делать кесарево сечение. После этого у нее открылось кровотечение. Пришлось ввести препараты, чтобы остановить его. Врачи также были вынуждены удалить роженице матку. Но потом у нее остановилось сердце.

Главвврач больницы Геннадий Гомон подчеркнул, что врачи действовали согласно протоколам. Женщину реанимировали полтора часа, но это не дало результатов. Также реанимировали и младенца. Девочку доставили в областную детскую больницу, но спасти ее не удалось — состояние было слишком тяжелое. Вскрытие показало тяжелую асфиксию при рождении.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения медиками своих обязанностей. О происшествии узнали в полиции не от врачей больницы, а из интернета. Поселковый совет написал пост соболезнования родным в связи со смертью матери и ребенка.

На данный момент проводятся судебно-медицинские экспертизы. После этого станет ясно, была ли вина врачей в гибели роженицы и младенца.