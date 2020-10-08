Тысячи мировых ученых выступили против карантина из-за COVID-19

Тысячи ученых и медицинских экспертов присоединились к глобальному движению, участники которого выступили против введения карантина из-за COVID-19. Об этом сообщает BBC.

Около шести тысяч экспертов со всего мира заявили, что такой подход оказывает разрушительное воздействие на физическое и психическое здоровье людей, а также на общество в целом.

Представители движения «Большая декларация Баррингтон», призвали защищать уязвимые категории населения, а здоровым людям позволить жить нормальной жизнью.

Что такое «Большая декларация Баррингтон»?

Движение появилось в США. Сейчас декларацию подписали уже почти шесть тысяч ученых и медицинских экспертов по всему миру, а также 50 тысяч представителей общественности.

Они заявляют, что сохранение карантина до появления вакцины может нанести миру непоправимый вред. Но больше всего пострадают социально незащищенные группы населения.

Участники движения указывают, что риск заражения коронавирусом в тысячу раз выше для старых и немощных, дети же подвергаются большему вреду от гриппа, чем от COVID-19.

В документе приводится ряд мер, призванных защитить уязвимые группы населения. К примеру, это регулярные тестирования работников домов престарелых, а также привлечение к работе персонала, который уже имеет иммунитет.

Также отмечается, что пенсионеры, которые живут дома, должны получать продовольственные товары и другие предметы первой необходимости. Им также следует встречаться с членами семьи на улице, а не в помещении.

Кроме того, все должны выполнять простые гигиенические правила, например, мыть руки и оставаться дома, если заболели.

В то же время молодым людям с низким риском осложнений следует позволить жить обычной жизнью. А школы, университеты, рестораны и спортивные учреждения должны работать в нормальном режиме.