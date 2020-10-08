Самые красивые замки мира: ТОП-20 прекрасных сооружений со сказочной архитектурой (фото)

Величественные и неприступные, романтичные и суровые, окутанные легендами и мифами — замки и крепости Европы, эти безмолвные свидетели исторических событий и королевских драм, до сих пор завораживают одним своим видом. Skyscanner предлагает вам полюбоваться красивейшими замками Европы и помечтать о королевской жизни.

1. Нойшванштайн, Бавария, Германия

Самый популярный замок Германии с романтичным названием, которое с немецкого переводится как «Новый лебединый утес», ежегодно посещает более 1 миллиона человек. Построенный в конце XIX века по приказу «сказочного короля» Людвига II, он послужил прототипом замка Спящей Красавицы в парижском Диснейленде.

Сайт: neuschwanstein.de

2. Тракай, Литва

На одном из островов озера Гальве возвышается замок Тракай, бывшая резиденция литовских князей, заслужившая славу одной из самых неприступных крепостей Европы. Долгое время замок пустовал, но сегодня он восстановлен и открыт для гостей. В стенах Тракая регулярно проводятся фестивали и исторические реконструкции.

Сайт: trakaimuziejus.lt

3. Виндзорский замок, Беркшир, Англия

Великолепный замок с почти тысячелетней историей — любимая загородная резиденция королевы Великобритании. В будние дни комплекс открыт для посетителей, желающих взглянуть на апартаменты Георга IV, картины Рембрандта и Рубенса и Кукольный домик королевы Марии.

Фото: Entertainment Press / Shutterstock.com

Сайт: royalcollection.org.uk

4. Мон-Сен-Мишель, Нормандия, Франция

Как бы внушительно ни выглядел Мон-Сен-Мишель со стороны, на самом деле это аббатство, а не замок. Начавшись с часовни, оно постепенно разрослось в целый остров-крепость. Пережив за свою героическую историю множество нападений и пожаров, аббатство частично сохранилось до наших дней, и сегодня это второе по посещаемости место во Франции после Парижа.

Сайт: ot-montsaintmichel.com

5. Глубока, Ческе-Будеёвице, Чехия

Своим нынешним обликом этот замок в псевдоготическом стиле обязан герцогине Элеоноре Шварценберг, пожелавшей превратить его в «чешский Виндзор». Возможно, это тот редкий случай, когда копия превзошла оригинал. Утонченный и романтичный, с искусной резьбой и отделкой — Глубока-над-Влтавой выгодно отличается от других замков Чехии, как правило, чопорных и суровых.

Сайт: zamek-hluboka.eu

6. Де Хаар, Утрехт, Нидерланды

В конце XIX века Де Хаар буквально по кирпичику воссоздал из руин гениальный голландский архитектор Питер Кёйперс. Благодаря его грандиозной работе сегодня мы можем любоваться роскошным комплексом с висячими мостами, башнями и шпилями, живописными парками и садами.

Сайт: kasteeldehaar.nl

7. Замок Кока, Сеговия, Испания

Замок Кока, построенный в конце XV века, — прекрасный образец испано-арабского стиля мудехар. После того как аристократическое семейство Альба, владевшее замком, передало его государству, здание получило статус Национального памятника и было отреставрировано. Сегодня за массивными крепостными стенами надежно скрыта школа лесничих.

Сайт: castillodecoca.com

8. Конуи, Уэльс, Великобритания

Стены величественного замка Конуи, которым когда-то владел антагонист Уильяма Уоллеса — король Эдуард I, отразили на своем веку немало нападений и осад. Сегодня эта средневековая крепость открыта для посетителей. С башен Конуи открывается головокружительный вид на одноименный город и его живописную набережную.

Сайт: cadw.wales.gov.uk

9. Бран, Брашов, Румыния

Гордость Румынии, замок Бран, был основан в начале XIII века рыцарями Тевтонского ордена, а спустя столетия стал королевской резиденцией. Туристы спешат в Бран за вампирской романтикой: по легенде когда-то здесь останавливался Влад Цепеш, прототип Дракулы, хотя никаких исторических доказательств этому не найдено.

Сайт: bran-castle.com

10. Килкенни, Ирландия

На вершине живописного холма возвышается замок Килкенни, одна из самых красивых достопримечательностей Ирландии. Веками крепостью владела династия графов Батлер, пока в 1967 году графский наследник не передал его общине Килкенни за символические £50. Теперь богатые интерьеры замка и произведения искусства, собранные его прежними владельцами, доступны широкой публике.

Сайт: kilkennycastle.ie

11. Эгесков, остров Фюн, Дания

Возведенный на дубовых сваях посреди озера, этот памятник архитектуры Ренессанса словно вырастает из воды. Нынешний владелец до сих пор живет в замке, поэтому часть помещений закрыта для туристов. Зато гости Эгескова могут бесплатно установить палатку на территории его красивейших парков.

Сайт: egeskov.dk

12. Пена, Синтра, Португалия

Со стен замка Пена — сказочной резиденции португальских королей — открываются головокружительные виды на Синтру, Лиссабон и Атлантический океан. У подножия дворца разбит очаровательный сад, где можно найти уединение и отдохнуть после насыщенной экскурсии.

Сайт: parquesdesintra.pt

13. Шенонсо, Эндр и Луара, Франция

Романтичный замок Шенонсо прозвали «дамским», так как чаще других им владели женщины, в том числе и сама Екатерина Медичи, жена Генриха II. Нежная женская рука видна здесь буквально во всем: от изящных интерьеров до роскошных парков и цветников. Это обаяние и принесло Шенонсо славу самого романтичного замка Франции.

Сайт: chenonceau.com

14. Бодиам, Восточный Суссекс, Англия

Обнесенный рвом и словно плывущий по воде замок Бодиам — одна из самых живописных старинных крепостей Англии. Помимо винтовых лестниц, зубчатых бастионов и живописных пейзажей гостей ждут костюмированные представления, стрельба из лука, средневековый квест и другие развлечения.

Сайт: nationaltrust.org.uk

15. Замок Святого Ангела, Рим, Италия

Самый необычный замок Италии задумывался как мавзолей, но затем стал резиденцией Римских Пап, их убежищем, сокровищницей и тюрьмой в придачу (именно в его застенках инквизиция держала Джордано Бруно). После изучения папских апартаментов и двориков, полюбуйтесь великолепными видами города с верхней террасы замка.

Сайт: castelsantangelo.com

16. Шамбор, Луар и Шер, Франция

Белоснежный шедевр французского Ренессанса, Шамбор — один из самых роскошных и экстравагантных замков в долине Луары. В свое время он служил королю Франциску I охотничьим домиком. Размах поистине королевский — во дворце без малого 400 комнат!

Сайт: chambord.org

17. Арагонский замок, остров Искья, Италия

Этот потрясающий замок был возведен в XV веке на постаменте из вулканической лавы. Когда-то в его стенах, спасаясь от врагов, могло укрыться все население острова Искья. После осмотра достопримечательностей крепости можно задержаться на ужин в одном из местных кафе и полюбоваться закатом.

Сайт: castelloaragoneseischia.com

18. Эдинбургский замок, Эдинбург, Шотландия

Суровый Эдинбургский замок с его королевским дворцом и сокровищницей, часовнями и оружейными складами в прошлом не раз становился местом важнейших исторических событий. Расположенный на вершине потухшего вулкана, он грозно возвышается над столицей Шотландии и дарит посетителям захватывающие панорамы города.

Сайт: edinburghcastle.gov.uk

19. Спишский град, Спишске-Подградье, Словакия

На вершинах доломитовых скал расположился самый большой замок Словакии, о неприступности которого слагались легенды. Сегодня его ворота распахнуты для гостей, желающих побродить по бывшим покоям знатных владельцев замка, пострелять из средневекового оружия или принять участие в исторической реконструкции.

Сайт: spisskyhrad.sk

20. Хоэнзальцбург, Зальцбург, Австрия

Один из крупнейших замков Европы был построен в начале XI века и ни разу за свою историю не был захвачен, лишь однажды сдавшись без боя. Поднявшись на старинном фуникулере на скалу Фестунгсберг, где расположен замок, вы сможете насладиться впечатляющей панорамой Зальцбурга и его окрестностей.

Сайт: hohensalzburgcastle.com