Самые красивые замки мира: ТОП-20 прекрасных сооружений со сказочной архитектурой (фото)

Величественные и неприступные, романтичные и суровые, окутанные легендами и мифами — замки и крепости Европы, эти безмолвные свидетели исторических событий и королевских драм, до сих пор завораживают одним своим видом. Skyscanner предлагает вам полюбоваться красивейшими замками Европы и помечтать о королевской жизни.
1. Нойшванштайн, Бавария, Германия
Самый популярный замок Германии с романтичным названием, которое с немецкого переводится как «Новый лебединый утес», ежегодно посещает более 1 миллиона человек. Построенный в конце XIX века по приказу «сказочного короля» Людвига II, он послужил прототипом замка Спящей Красавицы в парижском Диснейленде.
Сайт: neuschwanstein.de
2. Тракай, Литва
На одном из островов озера Гальве возвышается замок Тракай, бывшая резиденция литовских князей, заслужившая славу одной из самых неприступных крепостей Европы. Долгое время замок пустовал, но сегодня он восстановлен и открыт для гостей. В стенах Тракая регулярно проводятся фестивали и исторические реконструкции.
Сайт: trakaimuziejus.lt
3. Виндзорский замок, Беркшир, Англия
Великолепный замок с почти тысячелетней историей — любимая загородная резиденция королевы Великобритании. В будние дни комплекс открыт для посетителей, желающих взглянуть на апартаменты Георга IV, картины Рембрандта и Рубенса и Кукольный домик королевы Марии.
Фото: Entertainment Press / Shutterstock.com
Сайт: royalcollection.org.uk
4. Мон-Сен-Мишель, Нормандия, Франция
Как бы внушительно ни выглядел Мон-Сен-Мишель со стороны, на самом деле это аббатство, а не замок. Начавшись с часовни, оно постепенно разрослось в целый остров-крепость. Пережив за свою героическую историю множество нападений и пожаров, аббатство частично сохранилось до наших дней, и сегодня это второе по посещаемости место во Франции после Парижа.
Сайт: ot-montsaintmichel.com
5. Глубока, Ческе-Будеёвице, Чехия
Своим нынешним обликом этот замок в псевдоготическом стиле обязан герцогине Элеоноре Шварценберг, пожелавшей превратить его в «чешский Виндзор». Возможно, это тот редкий случай, когда копия превзошла оригинал. Утонченный и романтичный, с искусной резьбой и отделкой — Глубока-над-Влтавой выгодно отличается от других замков Чехии, как правило, чопорных и суровых.
Сайт: zamek-hluboka.eu
6. Де Хаар, Утрехт, Нидерланды
В конце XIX века Де Хаар буквально по кирпичику воссоздал из руин гениальный голландский архитектор Питер Кёйперс. Благодаря его грандиозной работе сегодня мы можем любоваться роскошным комплексом с висячими мостами, башнями и шпилями, живописными парками и садами.
Сайт: kasteeldehaar.nl
7. Замок Кока, Сеговия, Испания
Замок Кока, построенный в конце XV века, — прекрасный образец испано-арабского стиля мудехар. После того как аристократическое семейство Альба, владевшее замком, передало его государству, здание получило статус Национального памятника и было отреставрировано. Сегодня за массивными крепостными стенами надежно скрыта школа лесничих.
Сайт: castillodecoca.com
8. Конуи, Уэльс, Великобритания
Стены величественного замка Конуи, которым когда-то владел антагонист Уильяма Уоллеса — король Эдуард I, отразили на своем веку немало нападений и осад. Сегодня эта средневековая крепость открыта для посетителей. С башен Конуи открывается головокружительный вид на одноименный город и его живописную набережную.
Сайт: cadw.wales.gov.uk
9. Бран, Брашов, Румыния
Гордость Румынии, замок Бран, был основан в начале XIII века рыцарями Тевтонского ордена, а спустя столетия стал королевской резиденцией. Туристы спешат в Бран за вампирской романтикой: по легенде когда-то здесь останавливался Влад Цепеш, прототип Дракулы, хотя никаких исторических доказательств этому не найдено.
Сайт: bran-castle.com
10. Килкенни, Ирландия
На вершине живописного холма возвышается замок Килкенни, одна из самых красивых достопримечательностей Ирландии. Веками крепостью владела династия графов Батлер, пока в 1967 году графский наследник не передал его общине Килкенни за символические £50. Теперь богатые интерьеры замка и произведения искусства, собранные его прежними владельцами, доступны широкой публике.
Сайт: kilkennycastle.ie
11. Эгесков, остров Фюн, Дания
Возведенный на дубовых сваях посреди озера, этот памятник архитектуры Ренессанса словно вырастает из воды. Нынешний владелец до сих пор живет в замке, поэтому часть помещений закрыта для туристов. Зато гости Эгескова могут бесплатно установить палатку на территории его красивейших парков.
Сайт: egeskov.dk
12. Пена, Синтра, Португалия
Со стен замка Пена — сказочной резиденции португальских королей — открываются головокружительные виды на Синтру, Лиссабон и Атлантический океан. У подножия дворца разбит очаровательный сад, где можно найти уединение и отдохнуть после насыщенной экскурсии.
Сайт: parquesdesintra.pt
13. Шенонсо, Эндр и Луара, Франция
Романтичный замок Шенонсо прозвали «дамским», так как чаще других им владели женщины, в том числе и сама Екатерина Медичи, жена Генриха II. Нежная женская рука видна здесь буквально во всем: от изящных интерьеров до роскошных парков и цветников. Это обаяние и принесло Шенонсо славу самого романтичного замка Франции.
Сайт: chenonceau.com
14. Бодиам, Восточный Суссекс, Англия
Обнесенный рвом и словно плывущий по воде замок Бодиам — одна из самых живописных старинных крепостей Англии. Помимо винтовых лестниц, зубчатых бастионов и живописных пейзажей гостей ждут костюмированные представления, стрельба из лука, средневековый квест и другие развлечения.
Сайт: nationaltrust.org.uk
15. Замок Святого Ангела, Рим, Италия
Самый необычный замок Италии задумывался как мавзолей, но затем стал резиденцией Римских Пап, их убежищем, сокровищницей и тюрьмой в придачу (именно в его застенках инквизиция держала Джордано Бруно). После изучения папских апартаментов и двориков, полюбуйтесь великолепными видами города с верхней террасы замка.
Сайт: castelsantangelo.com
16. Шамбор, Луар и Шер, Франция
Белоснежный шедевр французского Ренессанса, Шамбор — один из самых роскошных и экстравагантных замков в долине Луары. В свое время он служил королю Франциску I охотничьим домиком. Размах поистине королевский — во дворце без малого 400 комнат!
Сайт: chambord.org
17. Арагонский замок, остров Искья, Италия
Этот потрясающий замок был возведен в XV веке на постаменте из вулканической лавы. Когда-то в его стенах, спасаясь от врагов, могло укрыться все население острова Искья. После осмотра достопримечательностей крепости можно задержаться на ужин в одном из местных кафе и полюбоваться закатом.
Сайт: castelloaragoneseischia.com
18. Эдинбургский замок, Эдинбург, Шотландия
Суровый Эдинбургский замок с его королевским дворцом и сокровищницей, часовнями и оружейными складами в прошлом не раз становился местом важнейших исторических событий. Расположенный на вершине потухшего вулкана, он грозно возвышается над столицей Шотландии и дарит посетителям захватывающие панорамы города.
Сайт: edinburghcastle.gov.uk
19. Спишский град, Спишске-Подградье, Словакия
На вершинах доломитовых скал расположился самый большой замок Словакии, о неприступности которого слагались легенды. Сегодня его ворота распахнуты для гостей, желающих побродить по бывшим покоям знатных владельцев замка, пострелять из средневекового оружия или принять участие в исторической реконструкции.
Сайт: spisskyhrad.sk
20. Хоэнзальцбург, Зальцбург, Австрия
Один из крупнейших замков Европы был построен в начале XI века и ни разу за свою историю не был захвачен, лишь однажды сдавшись без боя. Поднявшись на старинном фуникулере на скалу Фестунгсберг, где расположен замок, вы сможете насладиться впечатляющей панорамой Зальцбурга и его окрестностей.
Сайт: hohensalzburgcastle.com