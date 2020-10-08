Полицейский, стоявший коленом на шее Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы под залог

Бывший полицейский Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы под залог в один миллион долларов.

Об этом сообщает Медуза.

Откуда Шовин взял сумму для выплаты залога, неясно. Теперь полицейский должен явиться на заседание суда 8 марта 2021 года.

Бывший полицейский находился под стражей с конца мая. Ему предъявлены обвинения в убийстве второй степени; в случае признания виновным бывшему полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы.

Обвиняемыми по делу об убийстве Флойда также проходят бывшие коллеги Шовина Томас Лейн, Александер Куэнг и Ту Тао. Все они ранее были отпущены под залог.