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Полицейский, стоявший коленом на шее Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы под залог

08.10.2020

Бывший полицейский Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы под залог в один миллион долларов.

Об этом сообщает Медуза.

Откуда Шовин взял сумму для выплаты залога, неясно. Теперь полицейский должен явиться на заседание суда 8 марта 2021 года. 

Бывший полицейский находился под стражей с конца мая. Ему предъявлены обвинения в убийстве второй степени; в случае признания виновным бывшему полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы.

Обвиняемыми по делу об убийстве Флойда также проходят бывшие коллеги Шовина Томас Лейн, Александер Куэнг и Ту Тао. Все они ранее были отпущены под залог.

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